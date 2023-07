Business news: Colombia, disoccupazione in leggero calo a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Colombia si è attestato al 10,5 per cento a maggio, lievemente in calo rispetto allo stesso mese dello scorso anno, quando si è attestato al 10,6 per cento. Lo riferisce il Dipartimento amministrativo nazionale di statistica. Nel quinto mese dell'anno, la popolazione occupata del Paese si è attestata ad oltre 22.567.000 persone, con un incremento di 383.000 cittadini rispetto al risultato ottenuto nello stesso periodo del 2022 quando gli occupati erano 22.185.000. Del totale delle persone occupate, 12.578.000 lavorano nel settore informale. (Res)