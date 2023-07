Usa: oltre 50mila persone al comizio di Trump in South Carolina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ripreso i grandi comizi che hanno segnato le sue precedenti campagne elettorali: nel fine settimana una folla di decine di migliaia di persone ha accolto l'ex presidente a Pickens, una piccola cittadina nel cuore conservatore del South Carolina, sfidando il caldo torrido. Secondo l'emittente radiofonica pubblica statunitense Pbs, che cita la polizia locale, il comizio dell'ex presidente ha raccolto "tra le 50mila e le 55mila persone" in una cittadina di appena 3.400 abitanti. La stampa Usa sottolinea che i comizi organizzati da Trump sono dispendiosi sul piano organizzativo, ma la campagna dell'ex presidente ha continuato a raccogliere milioni di dollari in donazioni anche dopo l'incriminazione di Trump per la vicenda dei documenti presidenziali riservati sequestrati nella sua abitazione a Mar-a-Lago. (Was)