Ucraina: direttore Cia Burns, dalla guerra opportunità di reclutamento senza precedenti

- Il conflitto militare in Ucraina e il progressivo aumento dell'insoddisfazione tra i ranghi delle istituzioni politiche e militari della Russia creano un'opportunità di reclutamento senza precedenti per la Central Intelligence Agency (Cia). Lo ha dichiarato nel fine settimana il direttore dell'agenzia d'intelligence statunitense, William Burns, reduce da una visita a Kiev che ha preceduto la recente insurrezione del gruppo paramilitare russo Wagner di Evgenij Prigozhin. "L'insoddisfazione per la guerra continuerà a erodere la leadership russa nonostante la dieta costante di propaganda di Stato e le pratiche di repressione", ha detto il capo della Cia durante un evento organizzato a Londra dalla Ditchley Foundation. "Questa insoddisfazione crea un'opportunità di portata generazionale per noi della Cia, che siamo fondamentalmente un servizio di intelligence basato su fonti umane. E' un'opportunità che non stiamo sprecando", ha detto il direttore dell'agenzia. L'emittente televisiva "Cnn" ha recentemente riferito che la Cia ha lanciato un vasto sforzo di reclutamento di spie e informatori in Russia avvalendosi anche dei social media. (segue) (Was)