Usa: clima, la Casa Bianca apre a studi su controverse pratiche di geoingegneria

- La Casa Bianca ha espresso un "sostegno misurato" all'idea di studiare il blocco parziale dei raggi solari diretti verso la superficie terrestre, una controversa pratica di geoingegneria concepita come potenziale soluzione al riscaldamento globale. Lo scrive il quotidiano "Politico", che riporta i contenuti di un nuovo rapporto della Casa Bianca. Stando al documento della presidenza Usa, "un programma di ricerca in merito alle implicazioni scientifiche e sociali della modificazione delle radiazioni solari (Srm) consentirebbe di assumere decisioni meglio informate in merito ai rischi e ai benefici della Srm come componente della politica climatica, assieme a elementi fondamentali di mitigazione dei gas serra e adattamento". Il rapporto sostiene che "la Srm offre la possibilità di raffreddare significativamente il pianeta nell'arco di pochi anni". La posizione assunta dalla Casa Bianca in merito alla geoingegneria è diametralmente opposta a quella recentemente espressa in proposito dall'Unione europea: un rapporto pubblicato la scorsa settimana dalla Commissione Ue mette in guardia dalle "conseguenze accidentali della manipolazione del sistema planetario", sostenendo che "i rischi, le ricadute e le conseguenze impreviste poste da queste tecnologie sono scarsamente comprese, e le regole, le procedure e le istituzioni necessarie non sono state sviluppate". Il rapporto avverte che pratiche di geoingegneria come la Srm potrebbero "introdurre nuovi rischi per le persone e gli ecosistemi, aumentare gli squilibri energetici tra Paesi, innescare conflitti e sollevare una miriade di questioni etiche, legali, di governance e politiche". (segue) (Was)