Usa: clima, la Casa Bianca apre a studi su controverse pratiche di geoingegneria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il responsabile delle politiche climatiche dell'Ue, Frans Timmermans, ha dichiarato nei giorni scorsi che "nessuno dovrebbe condurre esperimenti con il nostro pianeta condiviso, e che "la questione dovrebbe essere discussa nel foro appropriato, ai massimi livelli internazionali". Il concetto di "modificazione della radiazione solare", un tempo discusso alla stregua di fantascienza, è oggetto da alcuni anni di studio e promozione da parte di grandi istituzioni di ricerca, startup e figure pubbliche come Bill Gates. Proprio Gates sta finanziando un'impresa di scienziati della Harvard University tesa a valutare la dispersione di polvere di carbonato di calcio nell'atmosfera per riflettere parte delle radiazioni provenienti dal Sole. Tale tecnologia di "attenuamento solare" presenta però numerose incognite, dal momento che il clima e la composizione dell'atmosfera terrestre sono sistemi assai complessi di cui non si conoscono ancora del tutto il funzionamento e le interazioni. (Was)