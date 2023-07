Usa-Cina: segretaria Tesoro Yellen a Pechino questa settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria del Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, si recherà in visita a Pechino questa settimana. Lo ha annunciato il dipartimento del Tesoro, precisando che Yellen sarà in Cina da giovedì 6 luglio a domenica 9 luglio. In una nota il dipartimento afferma che Yellen "discuterà con funzionari (cinesi) l'importanza per i nostri Paesi di gestire responsabilmente la nostra relazione, comunicare direttamente in merito alle aree di preoccupazione, e lavorare assieme per far fronte alle sfide globali". La visita segue quella effettuata in Cina il mese scorso dal segretario di Stato Antony Blinken, che tra gli altri ha incontrato anche il presidente cinese Xi Jinping. (Was)