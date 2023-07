Business news: Brasile, Banca centrale stima crescita pil al 2 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile potrebbe chiudere il 2023 con una crescita dell'economia pari al 2 per cento. È quanto stima la Banca centrale (Bc) nella relazione trimestrale sull'inflazione presentata il 29 giugno. Il dato, elaborato analizzando l'andamento delle performance dei settori produttivi, è dello 0,8 per cento superiore rispetto all'1,2 per cento ipotizzato in occasione della pubblicazione precedente, a marzo del 2023. La revisione al rialzo della stima è influenzata dai risultati positivi registrati dell'economia del Paese nel primo trimestre del 2023, periodo in cui il Prodotto interno lordo (pil) è cresciuto del 4 per cento su anno e dell'1,9 per cento rispetto al periodo ottobre-dicembre del 2022. (Res)