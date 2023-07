Business news: Brasile, tasso disoccupazione cala all'8,3 per cento a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Brasile nel trimestre che include i mesi di marzo, aprile e maggio 2023 è stato dell'8,3 per cento. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Ibge). Il tasso mostra un calo dell'1,5 per cento su anno, quando era al 9,8 per cento. La riduzione è invece dello 0,3 per cento rispetto al trimestre precedente (dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023) e dello 0,2 per cento rispetto al trimestre immediatamente precedente (febbraio, marzo, aprile). Il tasso nel trimestre marzo-maggio corrisponde a un contingente di 8,9 milioni di persone senza lavoro nel paese, in calo del 3 per cento rispetto al trimestre precedente (279mila disoccupati in mano) e del 15,9 per cento rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno, per un totale di 1,7 milioni di disoccupati in meno. Il contingente di popolazione occupata nel trimestre chiuso a maggio è di complessivamente 98,4 milioni di persone, in crescita dello 0,9 per cento (884 mila di occupati in più) rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno. (Res)