Usa: Christie, Trump e Biden hanno entrambi superato la "data di scadenza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sia il presidente degli Stati Uniti Joe Biden che il suo predecessore Donald Trump hanno "superato la data di scadenza". Lo ha affermato l'ex governatore del New Jersey Chris Christie, che ha recentemente annunciato la propria candidatura alla primarie del Partito repubblicano in vista delle elezioni presidenziali 2024. Intervistato dal quotidiano "New York Times", Christie ha dichiarato di Biden - che a 80 anni è già il presidente più anziano nella storia degli Usa - che "la sua famiglia dovrebbe lasciarlo tornare a casa". "Sono davvero motivati dall'affetto per quest'uomo, o è una questione di avidità?", ha detto l'ex governatore, riferendosi sia alle gaffe sempre più frequenti del presidente, che alimentando i dubbi in merito al suo stato di salute, sia alle accuse di traffico d'influenze mosse ai Biden dai Repubblicani sulla base di documenti riservati del Federal Bureau of Investigation (Fbi). Christie ha precisato di condividere la medesima opinione dell'ex presidente Donald Trump, che a suo dire dovrebbe ritirare la propria candidatura alla Casa Bianca alla luce della drammatica conclusione del suo primo mandato quadriennale, e delle indagini giudiziarie che lo vedono coinvolto. Secondo Christie, però, Trump - che del resto è primo tra i candidati repubblicani in vista delle primarie - si presenterà ai dibattiti perché "il suo ego gli impedisce di fare altrimenti". (Was)