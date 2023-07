Giappone: Fukushima, partito Komeito chiede di non scaricare acqua durante stagione balneare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grassi, visiterà il Giappone domani, per un'ultima revisione delle valutazioni di sicurezza effettuate dalle autorità giapponesi prima dello scarico dell'acqua accumulata nel sito del disastro nucleare del 2011. I regolatori giapponesi hanno intrapreso la scorsa settimana le ultime ispezioni prima dell'avvio del piano per lo scarico nell'oceano dell'acqua decontaminata accumulata per anni nel sito della centrale nucleare di Fukushima. Le ispezioni sono iniziate dopo l'installazione da parte del gestore della centrale, Tepco, delle ultime componenti del sistema che verrà utilizzato per lo scarico dell'acqua: una conduttura sotterranea che sbocca un chilometro al largo della costa. (segue) (Git)