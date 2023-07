Usa: quasi 900 mila pillole di fentanyl sequestrate al confine con il Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi hanno sequestrato un carico di circa 900 mila pillole di fentanyl che ha attraversato il confine Usa tra il Messico e la California, celato in una spedizione di lavandini. Lo ha riferito l'agenzia federale Us Customs and Border Protection (Cbp), secondo cui il sequestro è avvenuto presso il valico di confine a Otay Mesa, nell'area di San Diego. Le pillole erano a bordo di un furgone il cui conducente aveva esibito alle autorità statunitensi un regolare permesso di transito. Il fentanyl alimenta la crisi da abuso di oppiacei che sta devastando intere comunità negli Stati Uniti, e che soltanto lo scorso anno ha causato la morte di 110.236 persone. (Was)