- Il tentativo di rivolta del gruppo paramilitare Wagner ha dimostrato che la struttura di potere intorno al presidente della Russia, Vladimir Putin, è in discussione. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, in un’intervista rilasciata al gruppo radiotelevisivo “Ard”. Nonostante questo, ha sottolineato Scholz, “dobbiamo essere pronti al fatto che la guerra in Ucraina possa durare ancora a lungo”.(Geb)