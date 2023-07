Roma: Zanella (Avs) su caso Maxxi, Meloni ci metta la faccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La performance di Sgarbi al Maxxi “è sconcertante e il suo silenzio suscita indignazione. Le scuse di Alessandro Giuli, doverose, non bastano per chiudere la vicenda". Lo ha affermato la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, Luana Zanella, sottolineando che “non è la prima volta che l'esecutivo si trova in grave imbarazzo a causa dei comportamenti discutibili di propri esponenti”. “Questa volta – ha aggiunto – Giorgia Meloni non può restare in silenzio, deve metterci la faccia”. "Intanto piena solidarietà al nostro co-portavoce Angelo Bonelli per gli inqualificabili insulti ricevuti da Sgarbi che mi auguro porga le sue scuse quanto prima", ha concluso Zanella. (Rin)