Business news: America Latina, esportazioni Paesi membri Comunità andina cresciute del 19,5 per cento nel 2022

- Le esportazioni dai Paesi membri della Comunità andina (Can), Bolivia, Colombia, Ecuador e Perù, hanno raggiunto un totale di 163,012 miliardi di dollari nel 2022, un aumento del 19,5 per cento rispetto al 2021. Secondo il segretario generale della Can, Diego Caicedo, le esportazioni dall'Ecuador sono cresciute del 24,3 per cento, dalla Bolivia del 21,6 per cento, dalla Colombia del 38,3 per cento e dal Perù del 3,4 per cento. Le esportazioni peruviane hanno rappresentato il 36,6 per cento della quota totale, seguite dalle esportazioni colombiane con il 35,1 per cento, ecuadoriane con il 20 per cento e boliviane con l'8,2 per cento. (Res)