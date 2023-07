Business news: Brasile, commercio, governo organizza riunione di coordinamento con ambasciate in Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri del Brasile ha organizzato una riunione di coordinamento della promozione commerciale con tutte le ambasciate brasiliane in Africa per "allineare le strategie nelle relazioni con il continente". Lo riferisce il ministero in una nota in cui evidenzia che all'incontro hanno partecipato rappresentanti diplomatici di 24 sedi di rappresentanza nel Continente africano. Il vertice si è svolto a Johannesburg, in Sudafrica. "La delegazione del ministero degli Esteri, guidata dal sottosegretario per la Promozione del commercio, scienza, tecnologia, innovazione e cultura, si è occupata dell'ampia gamma di iniziative in corso in Africa e ha condiviso informazioni su lavoro, opportunità e difficoltà nei contatti nella regione", si legge nel comunicato. (Res)