- VARIE- Conferenza dal titolo "Inflazione e salari: quali politiche? L'urgenza di analisi informate e azioni efficaci" promossa dal Dipartimento di Economia dell'Università Roma Tre. Il dibattito di alto livello tecnico e politico coinvolgerà relazioni di economisti come Mario Pianta, presidente Sie, Maria Cecilia Guerra, Università di Modena e deputata, Pasquale Tridico, Università Roma Tre, ex presidente Inps, rappresentanti istituzionali quali Lilia Cavallari, presidente UpB, Sergio Nicoletti Altimari, capo Dipartimento Economia e Statistica Banca d'Italia, Linda Laura Sabbadini, Istat. Seguirà una tavola rotonda con alcuni dei più autorevoli politici e sindacalisti, Giuseppe Conte, M5s, Elly Schlein, Pd, Maurizio Landini, Cgil e Pierpaolo Bombardieri, Uil, moderata da Lina Palmerini, giornalista del Sole 24 Ore.Roma, Scuola di Economia e Studi Aziendali, via Silvio D'Amico 77 (ore 10)- Conferenza stampa dell'evento "Una nessuna centomila in Arena" e presentazione della Fondazione Una Nessuna Centomila. Presenti: Fiorella Mannoia, Giulia Minoli, Celeste Costantino, Lella Paladino e Ferdinando Salzano.Roma, Casa internazionale della donna, via della Lungara, 19 (ore 11) (segue) (Rer)