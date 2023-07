Business news: Brasile, Banca centrale, stima inflazione al 5,1 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile dovrebbe chiudere il 2023 con l'inflazione al 5,1 per cento. Lo scrive la Banca centrale (Bc) nel suo rapporto trimestrale sull'inflazione pubblicato il 29 giugno. Si tratta di una revisione al ribasso rispetto alla proiezione di inflazione al 5,8 per cento presentata nell'edizione del rapporto pubblicata a marzo. La stima positiva è influenzata dai dati dell'Indice nazionale di inflazione (Ipca-15), considerato anteprima ufficiale del dato nel Paese, che ha segnato a giugno un aumento dello 0,04 per cento, portando la stima dell'inflazione su anno al 3,40 per cento. (Res)