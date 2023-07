Business news: Brasile, gigante cinese dell'e-commerce Shein inizia a rifornirsi da produttori locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'industria tessile brasiliana Coteminas, Josué Gomes, ha annunciato che inizierà a produrre abbigliamento per la piattaforma cinese di vendite on-line Shein, nel suo stabilimento nello stato di Rio Grande do Norte. L'annuncio è arrivato al termine di una riunione presso il palazzo presidenziale del Planalto con il presidente, Luiz Inacio Lula da Silva, e la governatrice dello stato, Fatima Bezerra, un rappresentante della Shein, Marcelo Claure. "A partire da luglio avvieremo la produzione di capi di abbigliamento per il mercato domestico nazionale e per la regione sudamericana", ha affermato Gomes, che è anche presidente della Federazione degli industriali dello stato di San Paolo (Fiesp). (Res)