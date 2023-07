Business news: Brasile, rapporto debito pubblico-pil chiude al 73,6 per cento a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto debito pubblico-pil in Brasile ha raggiunto a maggio 2023 il 73,6 per cento. Si tratta di un aumento dello 0,4 per cento su mese. Lo riferisce la Banca centrale (Bc), evidenziando che il debito corrisponde a un valore di 7.563 miliardi di real (1.078 miliardi di euro). Il rapporto debito pubblico-pil aveva chiuso il 2022 al 73,5 per cento, in calo del 4,8 per cento rispetto al 2021. Già a ottobre 2021 il debito era sceso sotto il livello precedente alla pandemia di nuovo coronavirus (febbraio 2020) quando il rapporto era del 75,3 per cento. (Res)