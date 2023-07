Pnrr: Fregolent (Iv), esecutivo si svegli, serve cambio di passo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pagamento della terza rata del Pnrr “è ancora da sbloccare e gli obiettivi della quarta sono lontani. La maggioranza, che ha condotto una campagna elettorale raccontando ai cittadini di essere pronta a governare, non è stata in grado di avanzare proposte concrete di revisione del Pnrr, nonostante la disponibilità dell'Europa”. Lo ha dichiarato la senatrice di Italia viva Silvia Fregolent, della presidenza del gruppo di Azione - Italia Viva - Renew Europe. “Di fronte a un governo che per otto mesi ha solo fatto annunci e ha accumulato gravi ritardi sul Pnrr – ha proseguito –, le amministrazioni sono state in grado di reagire e dare avvio alle opere essenziali per rilancio e la crescita del territorio”. “Altri Paesi, mentre il governo italiano sapeva solo lamentarsi, hanno fatto proposte e ottenuto un aumento delle risorse", ha aggiunto. "Il governo non può mettere a repentaglio progetti essenziali come scuole, ospedali e infrastrutture, ora serve un cambio di passo", ha concluso. (Rin)