Svezia: ministero Esteri, condanniamo rogo Corano, atto “offensivo e irrispettoso”

- Il governo della Svezia condanna il rogo del Corano, in quanto “atto offensivo e irrispettoso” per i musulmani. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri di Stoccolma attraverso un comunicato, ripreso dal quotidiano “Expressen”. Nella nota viene sottolineato che l’esecutivo svedese “comprende pienamente che gli atti islamofobici commessi da individui durante le manifestazioni possono essere offensivi per i musulmani”. “Condanniamo fermamente queste azioni, che non riflettono in alcun modo le opinioni del governo”, si legge nel comunicato. “Il rogo del Corano, o di qualsiasi altra sacra scrittura, è un atto offensivo e irrispettoso, nonché una chiara provocazione. Espressioni di razzismo, xenofobia e relativa intolleranza non hanno posto in Svezia o in Europa”, viene evidenziato nella nota. Secondo il ministero degli Esteri svedese, il fatto che estremisti e provocatori cerchino “una divisione” tra musulmani e non musulmani è “profondamente deplorevole”.(Sts)