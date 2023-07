Clima: cancelliere tedesco Scholz, possiamo raggiungere gli obiettivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania può raggiungere gli obiettivi climatici. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, in un’intervista rilasciata al gruppo radiotelevisivo “Ard”. Sottolineando le “enormi sfide” poste dai cambiamenti climatici, Scholz ha spiegato di voler raggiungere tutti gli obiettivi “in un modo accettabile per i cittadini”, in riferimento alla legge sul riscaldamento globale. A questo riguardo, secondo il cancelliere, la Germania può svolgere un “ruolo pioneristico nel mondo”.(Geb)