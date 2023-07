Business news: Brasile, analisti finanziari, inflazione al 5,06 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile dovrebbe chiudere il 2023 con un tasso di inflazione del 5,06 per cento. È quanto prevedono gli analisti di oltre cento istituzioni finanziarie del Paese, nel rapporto settimanale "Focus", diffuso dalla Banca centrale (Bc) il 26 giugno. Il dato è in calo rispetto al 5,12 ipotizzato la settimana scorsa e al 5,71 previsto quattro settimane fa. La stima al ribasso è influenzata dalla diffusione dell'Indice dei prezzi al consumo (Ipca) che ha frenato a maggio fino allo 0,23 per cento, proiettando l'inflazione su anno a 3,94 per cento. In base ai parametri stabiliti dal Consiglio monetario nazionale (Cmn) della Banca centrale, l'obiettivo fissato per l'inflazione nel 2023 è del 3,25 per cento annuo, con un margine di tolleranza di 1,5 punti percentuali in più o in meno. (Res)