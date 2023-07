Business news: Brasile-Cina, da governo incentivi per avvio produzione veicoli elettrici impresa cinese Byd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha garantito la concessione di incentivi fiscali e benefici statali in favore della compagnia cinese di veicoli elettrici Byd, favorendo così l'avvio della produzione presso lo stabilimento produttivo dismesso nel 2021 dalla compagnia automobilistica statunitense Ford a Camacari, nello stato brasiliano di Bahia, già in fase di acquisizione da parte della società cinese. Lo riferisce il governatore di Bahia, Jeronimo Rodriguez, al termine di una riunione tra il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, e la vicepresidente esecutiva per le Americhe di Byd, Stella Li. "E' appena concluso l'incontro tra il presidente Lula e i rappresentanti della Byd e possiamo confermare che martedì prossimo saremo a Salvador per annunciare l'avvio delle attività della compagnia per la produzione di auto elettriche a Camacari. In quella sede la Byd presenterà tutti i dettagli dell'operazione". (Res)