Ucraina: Zelensky a colloquio con comandante Marina militare Neizhpapa a Odessa

- Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha avuto oggi un colloquio a Odessa con il comandante della Marina militare, Oleksiy Neizhpapa. Lo ha reso noto su Telegram lo stesso capo di Stato ucraino. Zelensky e Neizhpapa hanno discusso “dell’operatività nel Mar Nero, delle capacità di difesa delle forze navali e della strategia di sviluppo della Marina, in particolare per l’uso di droni marittimi”. “Gli occupanti dovranno avere paura di avvicinarsi alla Crimea ucraina e alle nostre coste del Mar d’Azov, come hanno già paura di avvicinarsi alla nostra costa del Mar Nero”, ha detto Zelensky.(Kiu)