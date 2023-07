Somalia: Foti (Fd’I), memoria caduti battaglia “Check point Pasta” non sarà mai vana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Onore ai nostri caduti nella battaglia del Check point Pasta di Mogadiscio del 2 luglio del 1993, di cui oggi ricorre l'anniversario. Lo ha dichiarato Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. “Sono passati 30 anni da quei fatti in cui persero la vita uomini valorosi, mentre servivano la nostra Nazione adoperandosi nell'aiutare Stati amici in difficoltà. La loro memoria, grazie anche al nostro ricordo, non sarà mai vana”, ha proseguito. “Personalmente – ha concluso Foti – sono orgoglioso di essere stato collega alla Camera dei deputati di uno dei sopravvissuti, medaglia d'oro al valore militare Gianfranco Paglia, che nella battaglia del pastificio perse l'uso delle gambe, senza impedirgli, tuttavia, di prendere parte ad altre missioni". (Rin)