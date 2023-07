Arabia Saudita: ministro Comunicazioni Al Swaha in visita in Cina per rafforzare relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel tentativo di rafforzare le relazioni bilaterali, il ministro delle Comunicazioni e della tecnologia dell'informazione dell’Arabia Saudita, Abdullah al Swaha, ha iniziato una visita ufficiale in Cina. Lo ha riferito l’agenzia di stampa saudita “Spa”, secondo la quale la visita arriva alla luce del rafforzamento delle relazioni bilaterali che “promuoveranno la crescita economica del Regno e raggiungeranno la prosperità nei settori dell'innovazione e dello spazio in linea con Vision 2030”. In occasione della decima edizione della conferenza imprenditoriale Cina-Arabia Saudita, che si è tenuta nella capitale del Regno Riad lo scorso 10 giugno, i due Paesi hanno firmato una serie di accordi di investimento del valore di 10 miliardi di dollari. Secondo il quotidiano saudita “Saudi Gazette”, gli accordi riguardano il settore tecnologico, immobiliare, turistico, sanitario, delle energie rinnovabili, dell’agricoltura, dei minerali e delle catene di approvvigionamento. (segue) (Res)