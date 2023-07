Diritti: il comune di Cori concede patrocinio al Latina Lazio Pride, "amministrazione contro ogni discriminazione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune di Cori, in provincia di Latina, concede il patrocinio al Latina Lazio Pride 2023, che si terrà sabato 8 luglio nel capoluogo pontino. Lo ha deciso la giunta, "accogliendo così la richiesta presentata nei giorni scorsi dal rappresentante legale dell'Aps Mariposa per conto di Arcigay Roma", si legge in una nota. "L'Amministrazione comunale si schiera contro ogni discriminazione, da qui la decisone dell'appoggio alla manifestazione a favore dei diritti Lgbtq, che per la terza volta, dopo le edizioni del 2016 e 2017, torna a Latina", conclude il comunicato. (Com)