Usa: Biden nel Regno Unito, in Lituania e in Finlandia dal 9 al 13 luglio

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si recherà nel Regno Unito, in Lituania e in Finlandia dal 9 al 13 luglio. Biden, riferisce una nota della Casa Bianca, si recherà prima a Londra, nel Regno Unito, per impegni con il re Carlo III e il primo ministro Rishi Sunak volti a rafforzare ulteriormente le strette relazioni bilaterali. Il presidente si recherà poi a Vilnius, in Lituania, dall'11 al 12 luglio per partecipare al 74mo vertice della Nato. Il 13 luglio, Biden visiterà Helsinki, in Finlandia, per un vertice dei leader nordamericani.(Was)