Francia: ministro Interno, mobilitati anche oggi 45 mila agenti tra polizia e gendarmeria

- Il ministro dell’Interno, Gerald Darmanin, ha mobilitato per il terzo giorno consecutivo 45 mila agenti, tra polizia e gendarmeria, per far fronte ai rivoltosi e contrastare le violenze. Lo riporta l’emittente televisiva “BfmTv”. Anche questa notte, come accade ormai da martedì scorso, quando un 17enne è stato ucciso da un agente di polizia durante un controllo stradale a Nanterre, sono attesi disordini in diverse città del Paese.(Frp)