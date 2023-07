Business news: Brasile, ministro Trasporti, investiti 1,3 miliardi di euro su rete autostradale federale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile dovrebbe chiudere la prima metà del 2023 con 6,5 miliardi di real (1,3 miliardi di euro) investiti in lavori sulla rete autostradale federale. Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Renan Filho, durante la 3a edizione del Summit Città, in corso a Florianopolis, nello stato di Santa Catarina. "Senza investimenti in un Paese continentale come il Brasile, è molto difficile dialogare con le esigenze della nazione", ha affermato Renan Filho, secondo cui l'approvazione dell'emendamento costituzionale al bilancio ha permesso che il ministero finanziasse contratti di costruzione e manutenzione della rete per un totale di 5 miliardi di real (un miliardo di euro) nei primi cinque mesi dell'anno . "Dopo otto anni la rete viaria è tornata a migliorare", ha affermato il ministro. (Res)