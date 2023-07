Business news: Auto, Volkswagen riduce attività in tre stabilimenti in Brasile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costruttore di auto tedesco Volkswagen ridurrà le attività in tre delle quattro fabbriche del Brasile a causa della "stagnazione nel mercato automobilistico". Riduzione dei turni, ferie collettive per gli operai e stop alla produzione sono previste per gli stabilimenti di Sao Bernardo di Campo e Taubaté (nello stato di San Paolo) e Sao José dos Pinhais (nello stato di Paranà). Le iniziative, previste dal contratto, sono adottate d'accordo con i sindacati. (Res)