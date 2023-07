Business news: Brasile-Cina, Lula incontra vertici dell'azienda di veicoli elettrici Byd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha incontrato la vicepresidente esecutiva per le Americhe dell'azienda cinese di veicoli elettrici Byd, Stella Li. L'incontro avviene in vista dell'annuncio definitivo dell'avvio della produzione della Byd nel Paese sudamericano. L'azienda cinese che produce automobili e autobus elettrici, ha avviato le pratiche per l'acquisizione dello stabilimento produttivo dismesso nel 2021 dalla compagnia automobilistica statunitense Ford a Camacari, nello stato brasiliano di Bahia. Byd e Ford hanno firmato a marzo 2022 un protocollo d'intesa per la vendita della struttura. Il governo ha preso parte al negoziato tra le due compagnie e contava di poter annunciare la conclusione definitiva dell'accordo nel corso della visita di stato di Lula in Cina lo scorso aprile, al termine dell'incontro tra Lula e l'amministratore delegato dell'azienda, Wang Chuanfu. L'annuncio era stato però rinviato. (Res)