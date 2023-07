Serbia: Vucic, bilancio statale primo semestre migliore di quanto ci aspettassimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio statale della Serbia nei primi sei mesi dell’anno è stato migliore delle aspettative. Lo ha detto il presidente serbo, Aleksandar Vucic, all’emittente televisiva “Prva”. “Secondo le stime, nel primo semestre avremmo dovuto avere un deficit di 95,7 miliardi di dinari (circa 817 milioni di euro), invece abbiamo registrato un surplus di 14,5 miliardi di dinari (circa 124 milioni di euro)”, ha spiegato Vucic. “Questo è un risultato decisamente migliore rispetto alle aspettative, è una buona notizia per tutto ciò che abbiamo promesso a pensionati, insegnanti e operatori sanitari”, ha sottolineato il presidente serbo. Vucic ha ricordato che a partire dal primo settembre entrerà in vigore un aumento del 5,5 per cento dei salari di insegnanti e personale sanitario, mentre le pensioni saranno incrementate del 5,5 per cento dal mese di ottobre.(Seb)