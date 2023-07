© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEL’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi interviene alla presentazione del progetto "Svelare Leonardo", la grande retrospettiva online di Google Arts & Culture dedicata a Leonardo da Vinci.Castello sfornisco, sala da balle, (ore 11:30)ore 13, L’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi interviene alla presentazione della terza edizione de "La Scala in città", la rassegna realizzata nell'ambito del palinsesto "Milano è Viva”.Spazio Mosso al Trotter, via Angelo Mosso 3 (ore 13)Si riunisce il Consiglio comunalePalazzo Marino, piazza scala, 2 (ore 16:30)REGIONE“Edilizia residenziale pubblica. Finanza di Progetto (criticità e opportunità)”, convegno organizzato dal Gruppo Consiliare Regione Lombardia di Fratelli d’Italia in collaborazione con il Coordinamento Città di Milano e il Dipartimento Urbanistica Territorio e Politiche abitative. Ad aprire i lavori il ministro del Turismo Daniela Santanchè; il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana; l’onorevole Stefano Maullu, coordinatore cittadino di Fd’I; il capogruppo di Fd’I in consiglio regionale Cristian Garavaglia e l’assessore regionale alla Sicurezza e protezione civile, Romano La Russa.Palazzo Pirelli, sala Pirelli, via Fabio Filzi 22 (ore 17)VARIEAssemblea Generale di Assolombarda 2023. Intervengono, tra gli altri: Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda; Carlo Bonomi, Presidente di Confindustria; Attilio Fontana, Presidente di Regione Lombardia,; Giuseppe Sala, Sindaco di Milano; Thierry Breton, Commissario Europeo per il Mercato interno (video intervento); L'Assemblea Generale vede inoltre la partecipazione di Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dei Ministri.Camozzi Group, via Rubattino, 81 (ore 9)Conferenza stampa di presentazione dei risultati delle analisi microbiologiche di Goletta dei Laghi 2023 sul Lago di IseoParco Gola del Tinazzo, Via Corna 2, Castro/BG (ore 10)(Rem)