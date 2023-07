Islam: Organizzazione cooperazione islamica invoca misure contro rogo del Corano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione per la cooperazione islamica (Oic) ha invitato la comunità internazionale ad adottare “le misure necessarie” contro il rogo del Corano da parte di un iracheno avvenuto lo scorso 28 giugno nella capitale svedese Stoccolma. Lo ha riferito l’emittente saudita “Al Ekhbariya”. "Dobbiamo inviare costanti promemoria alla comunità internazionale in merito all'urgente applicazione del diritto internazionale, che vieta chiaramente qualsiasi difesa dell'odio religioso", ha affermato il segretario generale dell’Oic Hissein Brahim Taha, dopo la riunione organizzata oggi a Gedda, in Arabia Saudita, per discutere della questione. L’organizzazione ha avvertito “della gravità di questi atti, che minano il rispetto reciproco e l'armonia tra i popoli e contraddicono gli sforzi internazionali per diffondere i valori di tolleranza, moderazione e rifiuto dell'estremismo”. L’Oic ha esortato tutti i governo dei paesi interessati ad adottare misure efficaci per prevenirne il ripetersi, di questi "attacchi spregevoli e tutti i tentativi di profanare la santità del Corano e di altri valori e simboli islamici”. “È importante garantire l’esercizio della libertà di espressione, promuovendo dialogo, comprensione e cooperazione tra religioni, culture e civiltà con lo scopo di garantire pace e armonia”, ha concluso il comunicato.(Res)