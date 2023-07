Fao: Lollobrigida, congratulazioni a Qu Dongyu per secondo mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, ha espresso, a nome del governo italiano, “le più vive congratulazioni a Qu Dongyu per la sua rielezione a direttore generale della Fao”, augurandogli “buon lavoro per un proficuo secondo mandato”. “La sicurezza alimentare – ha detto Lollobrigida nel corso dell'intervento di oggi alla Fao – è un obiettivo comune, che richiede un crescente sforzo collettivo e nel quale questa organizzazione ha un ruolo chiave. La Fao dovrà essere sempre più efficiente, trasparente e capace di guadagnare la fiducia delle istituzioni per essere all'altezza delle sfide future. Sono certo che durante il prossimo mandato, il direttore Dongyu lavorerà in questa direzione e troverà sempre l'Italia pronta a impegnarsi per contrastare la fame nel mondo, uno dei temi centrali nel prossimo vertice che sarà ospitato a Roma dal 24 al 26 luglio". A margine dei lavori per le votazioni del direttore generale, "ho avuto incontri bilaterali con i ministri di Azerbaigian, Qatar, Australia e il sottosegretario americano, per difendere le nostre produzioni e le nostre imprese dall'Italian sounding, per tutelare il diritto dei cittadini ad acquistare alimenti autentici e di qualità", ha spiegato il ministro Lollobrigida. (Rin)