Moldova: autore attentato aeroporto Chisinau sarà processato nel Paese

- L’autore dell’attentato compiuto venerdì nell’aeroporto di Chisinau, un cittadino del Tagikistan, sarà processato in Moldova. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Ipn”. L’uomo, rimasto ferito, si trova ricoverato in ospedale, dove è piantonato dalle forze dell’ordine. Il procuratore generale ha spiegato che “il processo nei confronti dell’attentatore si svolgerà nella Repubblica di Moldova, in quanto il reato è stato commesso nel Paese”. L’attentatore rischierebbe l’ergastolo. Dopo essere atterrato dalla Turchia, l’individuo non ha ottenuto il permesso per entrare nel territorio moldavo. Mentre veniva scortato per rimpatriare, l’uomo ha rubato la pistola di una guarda di frontiera e ha iniziato a sparare, uccidendo due persone. A perdere la vita sono stati un agente della polizia di frontiera e una guardia di sicurezza. L’attentatore è poi stato ferito e bloccato dalla brigata di polizia per scopi speciali della Moldova.(Rob)