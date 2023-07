Difesa: governo Austria annuncia di voler aderire a iniziativa Scudo aereo europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo austriaco ha annunciato la volontà di aderire all’iniziativa dello Scudo aereo europeo, lanciata nel 2022 dal cancelliere tedesco Olaf Scholz per proteggere i cieli nel contesto della guerra in Ucraina. Lo riporta la stampa austriaca. Il cancelliere austriaco, Karl Nehammer, ha affermato che “le minacce sono aumentate in modo massiccio dopo l’aggressione russa” e che pertanto è necessario prendere “precauzioni” per proteggere il Paese da potenziali attacchi di droni o missili. Nehammer ha precisato che la decisione del governo non mette in discussione lo stato di neutralità dell’Austria. All’iniziativa dello Scudo aereo europeo hanno ad oggi aderito 17 Paesi. Il suo programma prevede acquisti congiunti per il sistema di difesa antiaerea.(Geb)