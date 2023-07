Roma: blitz antidroga da Centro a periferia, 11 spacciatori arrestati in 48 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 48 ore, i carabinieri del Comando Provinciale di Roma, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato 11 persone per reati inerenti agli stupefacenti. Nel pomeriggio di ieri, in via Val D’Ossola, i carabinieri della Stazione Roma Viale Libia hanno arrestato un 55enne romano sorpreso mentre cedeva due dosi di cocaina ad un cittadino 37enne, che è stato segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti al Prefetto di Roma. Approfonditi i controlli a casa del 55enne, i militari sono riusciti a rinvenire e sequestrare ulteriori 60 grammi della medesima sostanza e 12 grammi di hashish, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. In via delle Vigne Nuove, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno arrestato una 36enne romana, già nota alle forze dell’ordine. I movimenti sospetti della donna, hanno attirato l’attenzione dei carabinieri che hanno deciso di sottoporla a un controllo. Al termine della perquisizione, ha permesso di scoprire che la 36enne aveva occultati nella borsa, 38 involucri di cocaina dal peso complessivo di 45 grammi e 50 euro, ritenuta provento della pregressa attività illecita. Droga e denaro sono stati sequestrati. (segue) (Rer)