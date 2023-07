Roma: blitz antidroga da Centro a periferia, 11 spacciatori arrestati in 48 ore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vicolo delle Galline i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia Cassia, hanno rinvenuto nella disponibilità di un 58enne di Roma, 136 dosi di cocaina per un peso complessivo di 301 grammi e 14 grammi di marijuana, nonché 7.000 euro, ritenuto provento di pregressa attività illecita. Per questo motivo l’uomo è stato arrestato e condotto in caserma. Alla vista dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trionfale, un 26enne romano, residente nel Comune di Bracciano, si è dato a precipitosa fuga. I Carabinieri insospettiti dall’atteggiamento del ragazzo, hanno deciso di bloccarlo e, dopo un breve inseguimento, lo hanno bloccato in corso Francia. Durante la fuga i militari lo hanno visto gettare a terra denaro e alcune dosi stupefacente. Sottoposto a perquisizione, i militari hanno rinvenuto nelle sue tasche varie dosi di cocaina, 7 grammi di hashish, 3 grammi di marijuana e un trita-erba. In via Monte Massico i carabinieri della Stazione di Roma La Storta, hanno arrestato un 55enne romano, sorpreso a bordo della propria autovettura mentre cedeva 50grammi di hashish in cambio di 300 euro a un 49enne di Monterotondo. Mentre per il 55enne, sono scattate le manette e sono stati rinvenuti nella sua disponibilità di ulteriori 750 grammi di hashish e materiale per il confezionamento. (segue) (Rer)