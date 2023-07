Milano: al via le attività nel nuovo centro giovani del Gratosoglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per ampliare l'offerta educativa, l'Amministrazione ha partecipato al bando regionale "La Lombardia è dei giovani 2023", ottenendo un finanziamento di 70mila euro per l'attivazione di eventi di animazione e aggregazione rivolti e co-organizzati dai giovani, di laboratori di comunicazione, storytelling e dialogo multiculturale, l'avvio di uno spazio studio per studenti universitari e delle scuole superiori e di uno SportLab pomeridiano multidisciplinare, grazie al contributo di CSI. "Con l'avvio delle attività in via Baroni - dichiarano la vicesindaco con delega all'Educazione Anna Scavuzzo e l'assessora alle Politiche giovanili Martina Riva - la città raggiunge il doppio obiettivo di mantenere vivo uno spazio comunale e proporre attività di animazione in un quartiere che da sempre chiede una maggior attenzione all'inclusione, alle attività rivolte ai più giovani e a percorsi virtuosi che permettano alle tante realtà positive e propositive di Gratosoglio di emergere ed essere attrattive per tutta la città. Il percorso partecipato potrà rendere protagonisti i ragazzi e le ragazze e renderà ancora più importante il loro coinvolgimento. Ottima la sinergia con il Municipio 5 che ha contribuito a coinvolgere le diverse realtà del privato sociale attive nel territorio, una collaborazione fattiva e proficua che prosegue per dare risposte ai bisogni espressi nei diversi quartieri". (Com)