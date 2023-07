Roma: Bonelli (Avs), silenzio Meloni su volgarità Sgarbi è inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continua il silenzio della presidente Meloni sui suoi ministri e sottosegretari, come Santanchè e Sgarbi. Perché dobbiamo accettare come normali gli insulti e le parolacce di Sgarbi e subirli in ogni consesso, dai convegni alla tv? I suoi turpiloqui non possono essere la caratteristica del linguaggio di un rappresentante delle istituzioni. È inammissibile che a Sgarbi sia concessa questa tolleranza nell'offesa e nell'insulto". Lo ha dichiarato il deputato e co-portavoce nazionale di Europa verde, Angelo Bonelli, che prosegue: "Oggi il sottosegretario alla Cultura ha detto che avrei stuprato l'Italia; alcuni mesi fa ha detto che le pale eoliche sono orrori e violenza, paragonabili a stuprare bambini. In quell'occasione – ha proseguito Bonelli – , la presidente Meloni, che è anche madre, come lei stessa ricorda spesso, non ebbe nulla da dire”. “Il linguaggio volgare e maschilista di Sgarbi, offensivo nei confronti delle donne – ha sottolineato –, non ha portato ad alcuna decisione da parte della premier. Io, invece, ho dato mandato di citare in giudizio presso il tribunale civile l'On. Sgarbi, che mi ha accusato di essere lo 'stupratore dell'Italia', come da sua intervista su un quotidiano di oggi”. “Dalla Puglia, la presidente Meloni trovi la forza a tutela delle istituzioni di dire qualcosa”, ha concluso Bonelli. (Rin)