Francia: Borne incontra ad Hay-les-Roses sindaco vittima attentato dei rivoltosi

- La premier francese, Elisabeth Borne, si è recata ad Hay-les-Roses, sobborgo di Parigi situato nella valle della Marna, dove ha incontrato il sindaco Vincent Jeanbrun, la cui abitazione è stata colpita nella notte dai rivoltosi con un’auto data alle fiamme. Lo riporta l’emittente televisiva “BfmTv”. Insieme al capo del governo, si è recato nel sobborgo della capitale francese il ministro degli Interni, Gerald Darmanin. “Ci teniamo a esprimere tutto il sostegno, a nome dell’esecutivo, e a dire ai sindaci che nessuno sarà lasciato solo in queste circostanze”, ha affermato Borne. La premier ha assicurato che il governo farà di tutto “per ristabilire l’ordine il più in fretta possibile” e ha annunciato “sanzioni esemplari” per gli autori delle violenze. “Non lasceremo passare nulla”, ha detto Borne.(Frp)