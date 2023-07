Spagna: leader popolari Feijoo, voglio una maggioranza per governare in autonomia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito popolare (Pp) spagnolo, Alberto Nunez Feijoo, ha dichiarato durante un evento a Toledo che alle elezioni generali del 23 luglio prossimo preferisce conquistare "una maggioranza che consenta di governare la Spagna in autonomia". "Voglio vincere le elezioni, ma non voglio vincerle in qualsiasi modo", ha detto il capo dell'opposizione, ricordando che, durante i suoi 14 anni alla guida della giunta regionale della Galizia, governare "da solo" è stato "l'unico modo" che ha conosciuto. Per questo motivo, Feijoo ha esortato il suo partito a "lavorare sodo" per raggiungere questo risultato, "anche se è il più difficile". (Spm)