Arabia Saudita: ministro Comunicazioni Al Swaha in visita in Cina per rafforzare relazioni (2)

- Tra gli accordi B2B (Business to Business) firmati a margine dell'evento, un accordo di cooperazione da 500 milioni di dollari è stato siglato dal gruppo saudita Ask e dalla China National Geological & Mining Corporation per “lo sviluppo, il finanziamento, la costruzione e la gestione di un progetto di estrazione di rame nell'Arabian Shield”, secondo il quotidiano saudita. Tra gli accordi G2B (Government to Business), invece, il ministero degli Investimenti saudita (Misa) e la compagnia cinese Human Horizons hanno firmato un accordo da 5,6 miliardi di dollari per la creazione di una joint venture per la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la vendita di automobili. Il volume degli scambi tra Arabia Saudita e Cina ha raggiunto i 106 miliardi di dollari nel 2022, registrando un aumento del 30 per cento rispetto al 2021. (Res)