Francia: cancelliere tedesco Scholz, preoccupato per i disordini urbani

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha detto di essere “preoccupato” per i disordini urbani che si stanno verificando ormai con continuità in Francia. In un’intervista al gruppo radiotelevisivo “Ard”, Scholz ha ammesso di “osservare con preoccupazione quello che sta accadendo”. “Spero vivamente che il capo di Stato francese trovi la soluzione per garantire un rapido miglioramento della situazione”, ha affermato il cancelliere tedesco. Il presidente della Francia, Emmanuel Macron, si sarebbe dovuto recare oggi in Germania per una visita istituzionale, ma nella giornata di ieri ha deciso di rinviare l’impegno a causa degli scontri nel Paese, scoppiati a seguito della morte di Nahel, il 17enne ucciso da un agente di polizia durante un controllo stradale.(Geb)