- Un’esplosione si è verificata oggi nei pressi di un aeroporto militare situato nella regione russa di Krasnodar. Lo riferisce su Telegram il canale “Baza”, secondo cui si sarebbe formato un cratere dal diametro di 10 metri e con una profondità di 4 metri. L’esplosione, le cui cause non sono note, sarebbe avvenuta a circa 200 metri di distanza dall’aeroporto e non avrebbe provocato né feriti né danni materiali.(Rum)