Somalia: De Priamo (Fd’I), onorare Patria ricordando chi l’ha amata e difesa

21 luglio 2021

- A 30 anni dall'attacco alle truppe italiane in Somalia, che costò la vita al sottotenente Andrea Millevoi, al sergente maggiore Stefano Paolicchi e al caporale Pasquale Baccaro, e causò 32 feriti tra cui il tenente colonnello Gianfranco Paglia, “ricordare chi si sacrificò e continua a donare la propria vita per la difesa della Patria è un dovere per ogni italiano”. Lo ha dichiarato il senatore di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo. “Il sottotenente Millevoi, tra l'altro, era figlio di un esule fiumano e viveva nel quartiere Giuliano Dalmata a Roma, e la sua storia familiare era segnata dal sacrificio per la difesa dell'italianità”, ha proseguito. “Il ruolo dell'Italia nelle numerose missioni internazionali – ha sottolineato – è il frutto di chi, operando nelle forze armate e nelle attività di supporto, antepone l'amor patrio a tutto il resto. Ed è grazie al sacrifico di questi eroi che si costruiscono e si mantengono, ogni giorno, la credibilità internazionale della nostra Nazione e un sistema democratico che garantisce la libertà". (Rin)