Roma: Braga (Pd), parole Sgarbi gravissime, Meloni non può rimanere indifferente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le affermazioni di Sgarbi al Maxxi “sono inaccettabili e gravissime, segno di una regressione culturale preoccupante”. Lo ha detto Chiara Braga, capogruppo del Partito democratico alla Camera. “Non bastano – ha proseguito – le parole del ministro Sangiuliano: non si può usare una grande istituzione culturale come platea per uno spettacolo indecoroso e offensivo delle lavoratrici e di tutte le donne”. “Chiediamo provvedimenti convinti che anche la premier Meloni non può restare indifferente. Non è stata una goliardata, ma un episodio grave per linguaggio, tono e contenuto”, ha concluso Braga. (Rin)